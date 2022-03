Harnaaz Sandhu: "Ho il cuore spezzato nel vedere cosa sta succedendo lì"

(LaPresse) Appello di Miss Universo in favore dell’Ucraina. Harnaaz Sandhu si sta infatti spendendo in prima persona affinché le persone donino ad una delle tante organizzazioni umanitarie che stanno dando il proprio supporto nel Paese dove da 20 giorni si cerca di respingere l’invasione russa. “Ci sono diverse organizzazioni, basta controllare e donare così da dare il nostro aiuto all’Ucraina”, ha sottolineato la donna più bella del mondo che ha dichiarato di avere il cuore spezzato per ciò che sta accadendo in Ucraina.

