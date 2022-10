I manifestanti di Just Stop Oil chiedono al governo di fermare le nuove licenze per petrolio e gas

(LaPresse) Gli attivisti per il clima hanno bloccato le strade principali del centro di Londra, chiedendo al governo britannico di fermare le nuove licenze per il petrolio e il gas. Circa 25 manifestanti di Just Stop Oil si sono seduti a un incrocio nella City. Alcuni di loro si sono incollati le mani all’asfalto. È intervenuta la polizia, spostando via di peso i dimostranti e arrestandone alcuni.

