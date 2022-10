Le parole di Papa Francesco, al Colosseo, in occasione dell'evento 'Il grido della pace', organizzato dalla Comunità Sant'Egidio

(LaPresse) “Quest’anno la nostra preghiera è diventata un accorato appello, perché oggi la pace è stata gravemente violata, aggredita e calpestata, e questo in Europa, proprio nello stesso continente che nel secolo scorso ha subito gli orrori di due guerre mondiali. E ora stiamo vivendo una Terza guerra mondiale“. Lo ha dichiarato Papa Francesco, al Colosseo, in occasione dell’evento ‘Il grido della pace’, organizzato dalla Comunità Sant’Egidio. “Purtroppo, da allora, le guerre hanno continuato a causare spargimenti di sangue e ad impoverire la Terra. Eppure la situazione che stiamo vivendo è particolarmente drammatica. Per questo abbiamo elevato la nostra preghiera a Dio”, ha aggiunto il pontefice.

