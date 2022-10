Il presidente francese in udienza dal Pontefice insieme alla première dame Brigitte

Il presidente francese Emmanuel Macron – accompagnato dalla première dame Brigitte Macron – si è recato a Palazzo Apostolico, dove è stato ricevuto in udienza da Papa Francesco. L’incontro è durato circa un’ora. Il Presidente Macron ha poi incontrato il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, accompagnato dal Monsignor Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali. Nel corso dei cordiali colloqui in Segreteria di Stato ci si è soffermati su questioni di carattere internazionale, a cominciare dal conflitto in Ucraina, con speciale riguardo per la situazione umanitaria. Particolare considerazione è stata dedicata anche alla regione del Caucaso, al Medio Oriente e all’Africa.

