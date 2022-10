La ricorrenza simboleggia la vittoria del bene sul male

Anche Dubai ha celebrato ‘Diwali’, una delle più importanti ricorrenze indiane che si festeggia nel mese di ottobre o novembre. ‘Diwali’ simboleggia la vittoria del bene sul male ed è chiamata “festa delle luci”. Nella città dell’Emirato lunghe file di luci a LED sono state drappeggiate sulle facciate degli edifici. La festa è celebrata principalmente in India, ma è anche segnato dagli induisti di tutto il mondo, in particolare in altre parti dell’Asia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata