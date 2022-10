l ventre anteriore del velivolo è stato gravemente danneggiato

A Mactan, nelle Filippine, un aereo della Korean Air è finito fuori pista dopo due tentativi di atterraggio a causa del maltempo. Non sono stati segnalati feriti tra gli 11 membri dell’equipaggio e 162 passeggeri che hanno dovuto utilizzare gli scivoli di emergenza per uscire dall’aeromobile. Decine di voli sono stati cancellati e l’aeroporto internazionale di Mactan, uno dei più trafficati del Paese, è rimasto chiuso a causa dello stallo dell’aereo. Il ventre anteriore del velivolo è stato gravemente danneggiato. La Korean Air ha detto che l’aereo ha cercato di atterrare due volte in caso di maltempo riuscendo ad atterrare al terzo tentativo.

