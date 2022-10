Il leader mantiene il potere sul Paese: "Rimanere in allerta di fronte alle nuove sfide"

(LaPresse) Il presidente cinese Xi Jinping è stato confermato per un altro mandato a capo del Partito Comunista al potere. “Di fronte a nuove sfide e impegni in questo nuovo viaggio, dobbiamo rimanere in allerta e rimanere equilibrati e prudenti come uno studente che deve sostenere un esame. Non dobbiamo fermare i nostri passi nell’esercizio di una governance interna al partito piena e rigorosa. Dobbiamo assicurarci che il nostro grande Partito centrale e popolare diventi ancora più vigoroso attraverso l’autoriforma e continui a essere la solida spina dorsale su cui il popolo cinese può sempre fare affidamento”, ha dichiarato Xi. “Il nuovo viaggio è lungo, pieno di gloria e sogni. La tabella di marcia è stata disegnata e la tromba è stata suonata. Dobbiamo andare avanti con intraprendenza e forza d’animo e sforzarci di creare un futuro ancora più luminoso”, ha concluso Xi.

