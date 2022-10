Il politico 79enne è stato rieletto segretario generale del Partito comunista al potere

Il presidente Xi Jinping rieletto segretario generale del Partito Comunista Cinese per la terza volta consecutiva. E’ la prima volta che succede per un leader cinese. Xi, alla guida della Repubblica popolare dal 2012, è stato confermato per un altro mandato al termine della riunione plenaria del XX Comitato centrale del Pcc, al potere nel Paese.

Sabato, il suo predecessore, Hu Jintao, 79 anni, ha lasciato bruscamente la riunione del Comitato Centrale del partito, quasi accompagnato a forza fuori dalla sala. L’agenzia di stampa ufficiale Xinhua ha poi riferito che l’anziano politico aveva accusato un malore.

Il partito comunista ha anche nominato un comitato permanente di sette membri, tutti fedelissimi di Xi dopo che il premier cinese Li Keqiang, sostenitore di un’apertura al mercato e all’impresa privata, è stato escluso dalla leadership.

