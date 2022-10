L'anziano leader allontanato dall'aula della Grande Sala del Popolo. Xinua: "Non stava bene"

Fuori programma durante la cerimonia di chiusura del XX Congreesso del Partito Comunista cinese. L’ex presidente Hu Jintao è stato portato fuori dalla Grande sala del Popolo. “Non si è sentito bene durante la seduta, il suo staff, per motivi di salute, lo ha accompagnato in una stanza accanto alla sede della riunione per un po’ di riposo. Ora sta molto meglio”, scrive su Twitter l’agenzia statale cinese Xinhua.

L’allontanamento ha dato però spazio a delle speculazioni visto che l’ex leader è stato allontanato poco prima della votazione dei 2.300 delegati che ha sancito all’unanimità il sostegno alla leadership di Xi come “nucleo” dell’intero partito.

