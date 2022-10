La presidente del Parlamento europeo: "Stanno rischiando la vita per noi. So che non si arrenderanno"

Il Parlamento europeo ha assegnato all’Ucraina, al suo popolo e al presidente Volodymyr Zelensky il premio Sakharov 2022. “Stanno rischiando la vita per l’Europa, per salvaguardare i valori in cui tutti crediamo: libertà, democrazia e stato di diritto”, ha detto la presidente del Parlamento Ue, Roberta Metsola. “Non c’è nessuno più meritevole di questo premio. So che il popolo ucraino non si arrenderà e nemmeno noi“, ha concluso.

