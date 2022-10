Lo la portavoce Ue per gli affari esteri, Nabila Massrali

L’Unione europea commenta le parole di Silvio Berlusconi, diffuse nell’audio esclusivo di LaPresse, in cui racconta di aver riallacciato i rapporti con il presidente russo Putin.

“Non commentiamo sulle dichiarazioni dei diversi politici che vogliono rinnovare i contatti con chi vogliono. Detto questo, quando si tratta di Stati membri, gli Stati membri dell’Ue sono liberi di condurre contatti bilaterali come meglio credono, rispettando ovviamente le posizioni e politiche Ue in cui stiamo ridimensionando tali relazioni al minimo necessario”, ha detto la portavoce Ue per gli affari esteri, Nabila Massrali, rispondendo a una domanda sulle parole di Berlusconi della sua amicizia con Putin come riportato dall’audio in possesso di LaPresse. “Non c’è un divieto di avere i contatti con le controparti russe – ha aggiunto -. La priorità in questo contesto è, ovviamente, trasmettere le posizioni dell’Ue in merito all’invasione e all’aggressione illegittime contro l’Ucraina e invitare le controparti russe a fermarla immediatamente e rispettare il diritto internazionale. Naturalmente, il Consiglio europeo ha condannato all’unanimità la guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina”

Ue: “Regali Berlusconi? Importazione vodka vietata da sanzioni”

“Nel quinto pacchetto di sanzioni abbiamo deciso di estendere il divieto di importazione di vodka. L’attuazione delle sanzioni è responsabilità degli Stati membri e la Commissione lavora con loro per supportarli nell’attuazione”, ha detto la portavoce della Commissione europea, Arianna Podestà, nel briefing quotidiano con la stampa, commentando le parole di Silvio Berlusconi di aver ricevuto delle bottiglie di vodka da Vladimir Putin e di averne regalate altre di Lambrusco, come riportato da un audio in possesso di LaPresse. La portavoce ha aggiunto che dovrà verificare se le sanzioni si applicano anche ai regali. “Controllerò la situazione sull’import di vodka e di Lambrusco”, ha detto.

