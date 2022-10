Il presidente ucraino: "Rappresentano la bancarotta militare e politica del Cremlino"

(LaPresse) – “I droni iraniani non aiuteranno la Russia”. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky in un video dove sottolinea come rappresentino “la bancarotta militare e politica del Cremlino”.

