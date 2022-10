L'ufficio presidenziale: "Ridurre al minimo consumi o prepararsi ad arresti temporanei"

“Domani, 20 ottobre, saranno introdotte restrizioni alla fornitura di energia elettrica in tutta l’Ucraina“. Ad annunciarlo è il vice capo dell’ufficio presidenziale ucraino, Kyrylo Tymoshenko, sul suo canale Telegram. “Oggi, il nemico ha nuovamente distrutto gli impianti di produzione di energia”, scrive Tymoshenko, invitando la popolazione a prendere la situazione “sul serio”.

“A partire dalle ore 7 alle ore 23 è necessario ridurre al minimo il consumo di energia elettrica. Questo vale per i residenti di tutte le regioni del paese. In caso contrario, è necessario prepararsi per arresti temporanei delle forniture. Inoltre, da domani, nelle città sarà limitato l’uso dell’illuminazione stradale. Questi sono passi obbligati. Pertanto, lavoriamo tutti insieme“, aggiunge Tymoshenko.

