È stato presentato dalla casa d'aste Sotheby's ed è chiamato "Golden Canary"

Un diamante giallo, a forma di pera, con taglio di 303 carati è stato svelato all’interno di uno showroom di Dubai. “È uno dei diamanti tagliati più grandi del mondo”, ha dichiarato Sophie Stevens, specialista di gioielli di Sotheby’s. Il grande diamante giallo è stato presentato dalla casa d’aste Sotheby’s ed è chiamato “Golden Canary”. Mostrato al pubblico per la prima volta a Dubai sarà poi portato a Hong Kong, Taipei e Ginevra, prima di concludere il suo tour a New York dove sarà venduto all’asta. “La stima per il Golden Canary, che pesa 303,15 carati, si attesta intorno ai $ 50 milioni”, ha aggiunto Stevens.

