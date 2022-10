La polizia di Londra ha reso noto di aver fatto i necessari controlli

Downing Street e Whitehall sono stati evacuati a causa del rinvenimento di un pacco sospetto. Lo riportano i media britannici. Anche Parliament Street è stata chiusa in via precauzionale. Il Metropolitan Police Service ha reso noto che la polizia è stata avvisata alle 11.42 ora di Londra per la segnalazione di un pacco sospetto a Whitehall chiedendo alla popolazione di “evitare la zona”.

Dopo i controlli effettuati dalle forze dell’ordine il pacco sospetto rivenuto nei pressi di Whitehall, per cui Downing Street e Whitehall sono stati evacuati, è stato dichiarato “non sospetto” pertanto i cordoni di delimitazione della zona sono stati rimossi. Lo ha reso noto la polizia di Londra su Twitter.

