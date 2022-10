Il leader di Kiev: "Lo Stato russo sponsorizza il terrore"

(LaPresse) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky torna a parlare della situazione sul campo di battaglia sottolineando che in questo momento gli hotspot chiave sono a Soleda e Bakhmut dove stanno continuando “combattimenti molto pesanti”. Nel suo quotidiano messaggio serale il leader di Kiev ha poi spiegato che i russi “hanno lanciato tutto ciò che potevano contro le nostre forze, inclusi duemila ‘detenuti’ – sono tra i mercenari proprio lì”. “Sono prigionieri con lunghe condanne per reati gravi. Sono tenuti al fronte non solo con i soldi, ma anche con la promessa di un’amnistia”, ha continuato Zelensky che ha poi concluso: “è così che lo Stato russo sponsorizza il terrore. Cerca nelle carceri gli assassini e promette loro libertà. Se uccidono di nuovo”.

