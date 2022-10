Le immagini sono diventate virali in rete

Sono ancora in corso le operazioni di salvataggio a Kiev, in Ucraina, dove il raid di questa mattina da parte delle truppe russe, condotto anche con droni “kamikaze”, ha causato almeno tre morti. Tra le macerie di un palazzo i soccorritori hanno anche recuperato un gattino, che è stato messo in salvo e consegnato ai volontari per essere condotto in un centro specifico. Le immagini dell’animale sono diventate virali in rete, ma la portavoce del pronto soccorso Svetlana Vodolaga ha spiegato che al momento i proprietari non si sono fatti vivi. Non si esclude, dunque, che il gatto potesse appartenere a qualcuno deceduto durante l’attacco all’edificio residenziale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata