Lo ha affermato il ministro della Difesa Sebastien Lecornu in un'intervista su Le Parisien

La Francia ha promesso sistemi di difesa aerea per proteggere le città ucraine dagli attacchi dei droni, nonché un programma di addestramento ampliato per i soldati ucraini. Lo ha affermato il ministro della Difesa Sebastien Lecornu in un’intervista su Le Parisien. “Circa 2mila soldati ucraini saranno incorporati in unità militari in Francia, ruotando per diverse settimane di addestramento al combattimento, addestramento più specializzato in logistica e altre esigenze e addestramento sulle attrezzature fornite dalla Francia”, ha affermato Lecornu, aggiungendo che le batterie missilistiche di difesa aerea che la Francia si prepara a inviare in Ucraina “saranno particolarmente utili nella lotta contro i droni e contro i bombardamenti aerei”.

