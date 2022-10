Quattro persone sono state fermate e poste in custodia dalla polizia francese

(LaPresse) Quattro persone sono state fermate e poste in custodia dalla polizia francese dopo la scoperta, venerdì sera, nel 19° arrondissement di Parigi, del corpo di una ragazza di 12 anni in un baule di plastica, trovato vicino alla sua abitazione in rue Manin. Il corpo della ragazza era legato e la giovane aveva la gola tagliata. Gli inquirenti non hanno rivelato il ruolo avuto dai quattro fermati. Solo che si tratta di tre uomini e di una donna. La scomparsa della ragazza era stata denunciata nella mattinata di venerdì dai genitori. Sul caso è stata aperta un’indagine per omicidio di minore e si attende intanto il risultato dell’autopsia.

