Riuniti in un cimitero fuori dalla città di Kharkiv per una cerimonia in onore dei "difensori della nazione"

Le famiglie dei militari ucraini morti in guerra si sono riuniti in un cimitero fuori dalla città orientale di Kharkiv per una cerimonia in onore dei “difensori della nazione”. Durante la cerimonia, un sacerdote ortodosso ha pregato per le vittime mentre i familiari in lutto e i militari stavano in silenzio, e tra le lacrime, accanto alle tombe dei loro cari. Cinque soldati armati di fucili hanno omaggiato i caduti con 15 colpi mentre altri ufficiali hanno deposto fiori sulle tombe dei loro compagni caduti in battaglia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata