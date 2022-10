Il presidente americano ha parlato in California: "Le donne dovrebbero essere libere di indossare ciò che vogliono"

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha parlato della situazione in Iran e delle proteste esplose dopo la morte di Mahsa Amini. Il capo della Casa Bianca, che ha parlato ad un evento ad Orange County, in California, dove erano presenti dei manifestanti che sorreggevano dei cartelli con su scritto ‘Iran libero’, si è detto “sbalordito dal risveglio mostrato dall’Iran” sottolineando che la scia di questa protesta “non sarà placata per molto molto tempo. Le donne di tutto il mondo sono perseguitate in vari modi, ma dovrebbero essere in grado, in nome di Dio, di essere libere di indossare quello che vogliono“, ha dichiarato il presidente americano.

