Olesia Brianzgunova è scoppiata a piangere sul palco della Uil

(LaPresse) “Oggi il movimento sindacale è parte della resistenza perché gli ucraini combattono contro gli invasori russi. Il sindacato ha un ruolo importante e attivo per portare aiuti umanitari, dare assistenza alle persone, evacuare e proteggere i diritti dei lavoratori”, ha detto la sindacalista ucraina di Kvpu, Olesia Brianzgunova, a margine del congresso della Uil a Bologna. Brianzgunova, salita poi sul palco, si è commossa. “Siamo grati alla Uil per il supporto che ci dà in Ucraina e per gli aiuti che arrivano da parte dei lavoratori italiani. Abbiamo ancora bisogno di aiuti e supporto perché continuiamo a combattere per la democrazia e la pace in Ucraina e in Europa”, ha concluso.

