Le parole del presidente russo in conferenza stampa al vertice euroasiatico di Astana, in Kazakistan

(LaPresse) – “Per quanto riguarda un eventuale colloquio con Joe Biden “occore chiedergli se è pronto a tenere tali negoziati con me o meno. Non vedo la necessità, ad essere onesti. Finora non c’è una piattaforma per alcun negoziato”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in conferenza stampa al vertice euroasiatico di Astana in Kazakistan, rispondendo alla domanda di un giornalista.

