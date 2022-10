La premier britannica lo ha licenziato e lui le ha scritto una lettera: "Mi hai chiesto di farmi da parte e io ho accettato"

Kwasi Kwarteng non è più il cancelliere dello Schacchiere britannico, l’equivalente al ministro delle finanze e del Tesoro. Lo riporta la Bbc citando fonti informate. Kwarteng è il penultimo cancelliere del Regno Unito come durata dopo Ian Macleod, che morì di infarto 30 giorni dopo aver accettato l’incarico nel 1970. Dal 2019, il Regno Unito ha avuto quattro cancellieri, tra cui Nadhim Zahawi, che ha servito per 63 giorni sotto Boris Johnson, e Sajid Javid, che ha ricoperto la carica per 204 giorni.

La lettera a Truss

L’ormai ex cancelliere dello Scacchiere del Regno unito ha scritto una lettera indirizzata alla premier britannica Liz Truss, pubblicata sul suo profilo Twitter. “Mi hai chiesto di farmi da parte come Cancelliere e io ho accettato. Siamo stati colleghi e amici per molti anni. In tutto questo tempo ho potuto constatare la tua dedizione e determinazione. Resto convinto che la tua visione sia quella giusta. È stato un onore servire come tuo primo cancelliere. Il tuo successo è il successo di questo Paese. Ti auguro ogni bene”.

La risposta della premier

“Sono incredibilmente dispiaciuta di perderlo. Kwarteng è un grande amico e condivide la mia visione di avviare questo Paese sulla strada della crescita. Oggi ho chiesto a Jeremy Hunt di diventare il nuovo cancelliere. È uno dei ministri e parlamentari del governo più esperti e ampiamente rispettati, e lui condivide le mie convinzioni e ambizioni per il nostro Paese”. Lo ha detto la premier britannica Liz Truss, in conferenza stampa dopo che il cancelliere dello Scacchiere Kwasi Kwarteng è stato sostituito dal politico del partito Conservatore Jeremy Hunt.

