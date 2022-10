Dopo essersi dichiarati innocenti in apertura di processo, nel giro di poche ore hanno cambiato versione

I fratelli George (59 anni) e Alfred (57 anni) Degiorgio sono stati condannati a 40 anni di prigione per l’omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia. Lo riporta il Times of Malta. I due, dopo essersi dichiarati innocenti in apertura di processo, nel giro di poche ore hanno cambiato versione in virtù di un accordo raggiunto fra gli avvocati difensori e la pubblica accusa per evitare loro l’ergastolo se giudicati colpevoli. In questo modo i fratelli Degiorgio potranno usufruire di sconti di pena per buona condotta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata