Il leader di Kiev: "Mi aspetto progressi dai nostri partner sulla questione della difesa antiaerea e antimissilistica"

Dopo il suo intervento al vertice del G7, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato nel suo consueto videomessaggio serale. “Abbiamo discusso della risposta delle democrazie più forti a questa nuova escalation russa. Per una tale nuova ondata di terrore ci deve essere una nuova ondata di responsabilità per la Russia. Nuove sanzioni, nuove forme di pressione politica e nuove forme di sostegno all’Ucraina”, ha detto il leader di Kiev che ha poi aggiunto: “Mi aspetto progressi dai nostri partner sulla questione della difesa antiaerea e antimissilistica, sugli accordi per le nuove forniture di altre armi e munizioni di cui abbiamo bisogno”.

