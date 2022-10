Il presidente ucraino: "Il leader russo non ha futuro"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, durante il suo collegamento in video-conferenza con i leader del G7, ha spiegato che non c’è alcuna possibilità di dialogo con il presidente russo Vladimir Putin. “Non può esserci dialogo con questo leader della Russia, che non ha futuro”, ha detto il leader di Kiev che poi ha aggiunto: “Il leader russo, che ora è nella fase finale del suo regno, ha ancora spazio per un’ulteriore escalation. Questa sua possibilità è una minaccia per tutti noi. Ma possiamo superare questa minaccia.”

