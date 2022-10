Così il Pontefice durante l'udienza del mercoledì

(LaPresse) Durante l’udienza generale Papa Francesco torna a pregare per l’Ucraina con un pensiero rivolto agli abitanti delle città “sulle quali si sono accaniti i bombardamenti”. “Porto dentro di me il loro dolore – aggiunge il Pontefice – e per intercessione della Santa Madre di Dio lo presento nella preghiera al signore. Egli sempre ascolta il grido dei popoli che lo invocano”.”Possa il suo spirito trasformare i cuori di quanti hanno in mano le sorti della guerra perché cessino le violenze e si possa ricostruire una convivenza pacifica nella giustizia”.

