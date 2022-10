I raid della polizia israeliana hanno provocato aspri scontri tra polizia e manifestanti palestinesi

I negozi e le attività commerciali palestinesi a Gerusalemme est hanno chiuso per protestare contro i raid della polizia israeliana nella zona che hanno provocato aspri scontri tra polizia e manifestanti palestinesi. La massiccia presenza della polizia ha innescato intensi scontri con i giovani locali, e i posti di blocco hanno strozzato i punti di ingresso e uscita dall’area, disturbando la vita quotidiana dei residenti. In risposta, è stato indetto uno sciopero generale per protestare contro la repressione. Scuole e negozi sono chiusi in tutta Gerusalemme est, inclusa la Città Vecchia.

