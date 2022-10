Il vertice vede i ministri confrontarsi sulla risposta europea al caro energia

Al via a Praga un nuovo round di colloqui tra i Ministri europei dell’energia: il vertice informale vede i ministri confrontarsi soprattutto su quale debba essere la risposta europea al caro energia. Al centro del tavolo soprattutto la gestione dei prezzi del gas secondo le linee indicate dal Consiglio Europeo nel fine settimana scorso. Nella riunione di oggi, come annunciato, non si arriverà però a una conclusione sul price cap.

