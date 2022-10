Il comandante delle Forze congiunte: "Il pericolo esiste perché Minsk è alleata della Russia nell'aggressione contro Kiev"

(LaPresse) I soldati ucraini hanno condotto un addestramento nella zona operativa settentrionale vicino al confine con la Bielorussia per verificare la prontezza delle proprie unità. “Il pericolo esiste perché la Repubblica di Bielorussia è alleata della Federazione Russa nell’aggressione contro l’Ucraina“, ha dichiarato Serhiy Naev, comandante delle Forze congiunte che ha partecipato all’addestramento. Secondo le informazioni ufficiali, l’addestramento militare comprendeva misure per contrastare il sabotaggio e la distruzione di formazioni armate illegali. Lunedì il Presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha dichiarato di aver concordato con il Presidente russo Vladimir Putin la creazione di un “raggruppamento regionale di truppe” congiunto, ma non ha fornito dettagli su dove o quando tale raggruppamento potrebbe essere dispiegato.

