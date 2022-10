E' quello che ha affermato il Ministero della Difesa di Seul in risposta alle minacce arrivate da Pyongyang

(LaPresse) “La Corea del Sud è in grado di individuare e intercettare missili in arrivo dalla Corea del Nord”. E’ quello che ha affermato il Ministero della Difesa di Seul in risposta alle minacce arrivate da Pyongyang. “Le nostre capacità di ricognizione e sorveglianza hanno raggiunto un livello significativo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata