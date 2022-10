A La Guajira sono quasi 5mila le persone che hanno subito i danni

(LaPresse) Il presidente colombiano Gustavo Petro è arrivato a La Guajirato, in visita a una delle zone più colpite dall’uragano Julia con inondazioni, alberi caduti e case danneggiate in almeno cinque comuni. Quasi 5mila le persone che hanno subito i danni del passaggio dell’uragano. La regione è una delle aree più povere della Colombia e ospita gran parte della popolazione indigena. L’Aeronautica Militare colombiana ha stanziato 13 tonnellate di aiuti umanitari per la popolazione di La Guajira.

