Il videomessaggio del presidente ucraino dopo i raid russi

(LaPresse) “L’Ucraina non può essere intimidita. L’Ucraina non può essere fermata. I terroristi devono essere neutralizzati. Anche adesso, gli occupanti non possono opporsi a noi sul campo di battaglia, ed è per questo che ricorrono a questo terrore”. A dirlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel consueto video serale. “Rendiamo il campo di battaglia ancora più doloroso per il nemico. E ripristineremo tutto ciò che è stato distrutto”, ha aggiunto Zelensky.

