Il presidente ucraino: i russi "stanno cercando di distruggerci e spazzarci via dalla faccia della terra"

“L’allarme aereo non si ferma. In tutta l’Ucraina ci sono missili che colpiscono. Purtroppo ci sono morti e feriti. Si prega di non lasciare i rifugi, prendetevi cura di voi e dei vostri cari”. Lo ha scritto su telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. I russi “stanno cercando di distruggerci e spazzarci via dalla faccia della terra. Uccidono la nostra gente che dorme in casa a Zaporizhzhia e le persone che vanno al lavoro a Dnipro e Kiev”.

“Attacchi deliberati sul centro di Kiev, Zaporizhzhia e Dnipro. Un’altra prova dell’inadeguatezza dei terroristi del Cremlino. La Russia non è in grado di combattere sul campo di battaglia ma è capace di uccidere i civili. Abbiamo bisogno di difesa aerea”.

Missili dall’Iran

L’attacco russo sull’Ucraina di questa mattina è stato effettuato con “decine di missili iraniani Shahid“. Lo denuncia su telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo il leader di Kiev la Russia aveva un doppio obiettivo “gli impianti energetici in tutto il Paese” e “le persone” perché Mosca vuole “panico e caos”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata