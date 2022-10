La capitale bombardata pesantemente dalle forze di Mosca

Almeno 10 esplosioni sono state sentite lunedì mattina a Kiev, bombardata come altre città ucraine dalle forze russe. In un video la distruzione provocata da un missile in un’ area giochi per bambini nel parco Shevchenko, molto frequentato dagli abitanti della capitale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata