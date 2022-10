Così su Facebook il presidente ucraino condividendo un video dell'attacco a Zaporizhzhia

“L’Ucraina non ha mai voluto questa guerra. L’Ucraina non ha fatto nulla per provocarla. Abbiamo a che fare con uno Stato che non vuole la pace. Con uno stato terrorista”. Così su Facebook il presidente ucraino Volodymyr Zelensky condividendo un video dell’attacco a Zaporizhzhia.

“Il mondo deve vedere la verità. Un attacco missilistico alla popolazione civile di Zaporizhzhia ha distrutto case residenziali e private, dove le persone dormivano solo la notte, vivevano e basta, non hanno attaccato nessuno”.

