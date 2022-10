Lo ha detto la rappresentante del ministero degli esteri russo a proposito della centrale

“Kiev ha pianificato di trasformare la centrale nucleare di Zaporizhzhia in una bomba sporca nucleare“. Lo ha detto la rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Lo riporta la Tass.

Intanto è salito a 11 morti il bilancio dell’attacco missilistico effettuato ieri dalle truppe russe su Zaporizhzhia. Lo ha riferito il Servizio statale di emergenza ucraino, come riporta Ukrinform. Sono ancora 15 i dispersi.

La Russia ha attaccato la regione di Zaporizhzhia con droni kamikaze e una persona è rimasta ferita. Lo ha riferito il governatore della regione di Zaporizhzhia, Oleksandr Starukh, come riporta Kiev Independent. Secondo Starukh, le infrastrutture in due distretti di Zaporizhzhia sono state danneggiate e una persona è rimasta ferita in seguito all’attacco effettuato con droni Shared-136.

