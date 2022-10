Il pontefice al termine della Santa Messa celebrata sul sagrato della Basilica Vaticana

“A proposito dell’inizio del Concilio, 60 anni fa, non possiamo dimenticare il pericolo di guerra nucleare che proprio allora minacciava il mondo. Perché non imparare dalla storia? Anche in quel momento c’erano conflitti e grandi tensioni, ma si scelse la via pacifica”. Così Papa Francesco al termine della Santa Messa celebrata sul sagrato della Basilica Vaticana per la Canonizzazione dei Beati Giovanni Battista Scalabrini e Artemide Zatti, prima della recita dell’Angelus.

