Un uomo armato ha ucciso 36 persone, tra cui 24 bambini

In un tempio buddista di Nong bua Lamphu, in Thailandia, è andata in scena una cerimonia in ricordo delle vittime della strage avvenuta in un asilo nido nella città di Uthai Sawan. 36 i morti, di cui 24 bambini. Presenti i familiari delle vittime oltre ad amici e gente comune. Martedì i funerali voluti dalla famiglia reale a cui seguirà la cremazione dei corpi secondo la tradizione buddista. La polizia ha identificato l’aggressore come Panya Kamrap, 34 anni, un ex sergente di polizia licenziato all’inizio dell’anno per un’accusa di spaccio di metanfetamina, che si sarebbe suicidato dopo la strage.

