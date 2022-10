Nell'attacco sono rimaste uccise 36 persone tra cui 24 bambini

(LaPresse) La cerimonia nel tempio buddista di Wat Rat Samakee nella città di Uthai Sawan, in Thailandia, in memoria delle vittime della strage in un asilo dello scorso giovedì, dove sono rimaste uccise 36 persone tra cui 24 bambini. Il lutto continuerà per altri tre giorni, fino ai funerali.

