Migliaia di persone si sono ritrovate a L'Aia sventolando bandiere e striscioni

Migliaia di persone all’Aia, nei Paesi Bassi, hanno manifestato a sostegno delle proteste in Iran. I manifestanti si sono radunati in un parco centrale della città, sventolando bandiere e striscioni. Hanno partecipato anche diversi esponenti politici di partiti di tutti gli schieramenti olandesi. La manifestazione segue le proteste anti-governative in tutto l’Iran, innescate dalla morte della 22enne Mahsa Amini in seguito al suo arresto per presunta violazione del rigido codice di abbigliamento della Repubblica islamica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata