Il premier irlandese Micheál Martin ha chiesto di fare luce sull’esplosione di una stazione di servizio che ha ucciso almeno dieci persone tra cui tre bambini in un villaggio del nord-ovest dell’isola, secondo l’ultimo bilancio. L’esplosione è avvenuta ieri pomeriggio a Creeslough, nella contea irlandese di Donegal. “Si contano dieci morti”, ha precisato un funzionario di polizia: quattro uomini, tre donne, due adolescenti e una giovane in età scolare, ha aggiunto. Dalle informazioni in possesso delle autorità pare che si sia trattato di un tragico incidente.

