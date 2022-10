Lo ha detto il ministro degli Esteri in un'intervista al quotidiano Arguments and Facts

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov torna a parlare di nucleare e ribadisce che per la Russia la guerra nucleare è inammissibile. “La Russia rimane impegnata nella dichiarazione dei leader dei paesi dei cinque Stati dotati di armi nucleari del 3 gennaio di quest’anno, in cui è stato confermato il postulato dell’inammissibilità della guerra nucleare. In conformità con questo documento, approvato ai massimi livelli, è necessario prevenire qualsiasi conflitto armato tra Paesi in possesso di armi nucleari”.

Nel contesto della crisi intorno all’Ucraina, “sono gli americani e i loro alleati che stanno attivamente cercando di introdurre la retorica nucleare nell’opinione pubblica“, ha detto in un’intervista al quotidiano Arguments and Facts secondo Ria Novosti

“Washington ha bisogno di lavorare seriamente sui suoi errori, abbandonare le sue pretese di dominio del mondo e imparare dai fallimenti dei suoi tentativi di interferire negli affari della Russia”. Lo ha detto in un’intervista al quotidiano Arguments and Facts il ministro degli Esteri russo .

