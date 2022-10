Vigili del fuoco al lavoro

(LaPresse) Diverse esplosioni nella notte a Kharkiv. Vigili del fuoco al lavoro per soccorrere alcuni cittadini rimasti bloccati nelle loro case. Un appartamento al quinto piano è stato completamente bruciato: Tetiana Samoilenko, 80 anni, è però sopravvissuta. Come ha raccontato all’Associated Press è riuscita a fuggire a piedi nudi dalla sua casa e a raggiungere il seminterrato. Una volta soccorsa, uno dei vigili del fuoco le ha prestato i suoi stivali per permetterle di camminare.

