L'adolescente è stato ucciso durante un raid dell'esercito israeliano

(LaPresse) Una processione ha portato il corpo di un adolescente per le strade di Jenin durante il corteo funebre per uno dei due palestinesi uccisi durante un raid dell’esercito israeliano, che sarebbe avvenuto in un campo profughi. Gli adolescenti, entrambi diciassettenni secondo l’agenzia di stampa ufficiale Wafa, sono stati uccisi in uno scambio di fuoco scoppiato durante un raid militare in Cisgiordania. Lo scontro è stato l’ultimo di una serie di incidenti che hanno reso il 2022 l’anno di violenza più letale in questo territorio dal 2015.

