La presidente del Parlamento europeo: "La Russia sta diventando più disperata"

“L’Ucraina ha bisogno di armi pesanti e ha bisogno di carri armati, gli Stati membri possono fornirli mentre la Russia intensifica la sua invasione e sta diventando più disperata. Dobbiamo rispondere in modo proporzionato per aiutare l’Ucraina”. Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, al suo arrivo al Consiglio europeo informale di Praga.

“Stop a speculazione sui prezzi dell’energia”

Per quanto riguarda invece l’emergenza energetica, Metsola ha dichiarato: “Gli Stati membri devono smettere di fare la corsa all’offerta più alta l’uno con l’altro. Dobbiamo fermare la speculazione sui prezzi. L’abbiamo già fatto durante la pandemia di Covid, quando ci siamo riuniti e abbiamo trovato soluzioni comuni, non sono state fatte differenze tra i paesi, indipendentemente dalle loro dimensioni. Penso che possiamo farlo, dovremmo essere in grado di farlo”. E ha proseguito: “Questo è ciò che i cittadini vogliono da noi sulle misure che dobbiamo adottare. Abbiamo misure a breve termine, abbiamo lavorato molto sullo stoccaggio del gas. Dobbiamo anche fare di più su ciò che accade dopo l’inverno. In primavera. Non ci sono soluzioni facili, non ci sono risposte facili, ma dobbiamo prepararci a prenderle. I nostri cittadini sono preoccupati, dobbiamo salvare le nostre imprese e dobbiamo avere un accordo”.

