Secondo i media di Ankara i due potrebbero avere un faccia a faccia in Kazakistan

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato di aspettarsi un incontro faccia a faccia con il leader russo Vladimir Putin nei prossimi “tre o quattro giorni”. Lo riportano i media di Ankara. “Se il presidente Putin viene ai colloqui in Asia (per la Conferenza sulle misure di interazione e rafforzamento della fiducia in Asia in programma in Kazakistan) potremmo avere lì un incontro bilaterale”, ha spiegato dopo il colloquio telefonico che si è tenuto oggi fra i due.

