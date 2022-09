Il presidente turco: "Penso si faranno passi avanti significativi"

“In Uzbekistan ho incontrato il presidente Putin e abbiamo avuto discussioni molto dettagliate. E lui mi sta mostrando che è disposto a porre fine a questa guerra il più presto possibile”. Così il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, rispondendo a una domanda sulla guerra in Ucraina nel corso di un’intervista rilasciata alla tv statunitense Pbs. “Questa è stata la mia impressione, perché il modo in cui stanno andando le cose adesso è piuttosto problematico”, ha proseguito, aggiungendo che “200 ostaggi verranno scambiati in seguito a un accordo fra le parti”. “Penso che si farà un passo avanti significativo”, ha concluso Erdogan.

Al momento non ci sono prospettive di una soluzione politica e diplomatica della situazione in Ucraina. È quanto ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, all’agenzia di stampa russa Interfax, che lo riporta sul suo sito. “Al momento prospettive del genere non sono visibili”, ha detto Peskov.

