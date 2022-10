Secondo il portavoce del ministero degli Esteri "Nobel si starà rigirando nella tomba"

Le assegnazioni del premio Nobel per la pace sono state “fortemente politicizzate” al punto che “Nobel si starà rigirando nella tomba“. Lo ha detto a Ria Novosti il segretario stampa del ministero degli Esteri bielorusso Anatoly Glaz commentando l’assegnazione del riconoscimento al difensore dei diritti umani bielorusso Ales Bialiatski, all’organizzazione russa per i diritti umani Memorial e all’organizzazione ucraina per i diritti umani Center for Civil Liberties.

